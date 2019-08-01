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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

- - Kazayı gösteren güvenlik kamerası - Yanan tır ile kamyon - Karayolları işçilerinin çevre temizliği - Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonrası alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi - Her iki aracın sürücüsünün de ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.Hüseyin Güzel'in idaresindeki 31 AKA 18 plakalı gıda malzemesi yüklü tır, D - 400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı 01 CSN 09 plakalı kamyonla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.Bu arada, çarpışma anı ve sonrasında çıkan yangın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevre Temizliği İncirlik Kamera Güvenlik Kamerası 

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