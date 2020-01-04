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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Polisin ikamete gelmesi

Kaçak Akalan Harekete Geç Avcılık Kaçak İçki 

-İkamette yapılan arama
-Aramada kaçak içkinin bulunması
-İçkilerden görüntü

( ADANA ) -- Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir ikamette kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine hemen harekete geçerek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkiyi yaptığı öne sürülen zanlı A.D. yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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