Adana'da bıçaklanan çocuk öldü

- Olay yerinden görüntü - Sokaktan genel görüntü - Polis ekiplerinden görüntüADANA (AA) - Adana 'da 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80. Yıl İlkokulu yakınında Taner Salman (15) ile Ö.T. (16) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T, bıçakla Salman'ı boğazından yaralayıp kaçtı.Çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Salman kurtarılmadı.Polis ekipleri, zanlı Ö.T'yi suç aleti bıçakla yakaladı.Bir süre önce disiplinsiz davranışlarından dolayı okuldan uzaklaştırma cezası aldığı öğrenilen Ö.T, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.