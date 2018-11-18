Adana'da besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el koyan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

-Polisten detay

-Sokak başlarında polislerin beklemesi

-Gözaltıların yapılması



( ADANA )- Adana polisi, besicilerden tehditle para ve borçlandırarak hayvanlarını aldıkları ileri sürülen aralarında çete liderinin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı ADANA



- Adana'da besicilik yapanlardan tehditle para ve borçlandırarak hayvanlarını aldıkları ileri sürülen aralarında çete liderinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el konulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak zanlılar takibe alındı. Takip sonucunda zanlıların suç örgütü kurarak besicilik yapan vatandaşlara yüksek faizle para verip daha sonrada ödeyemeyenlerin tehditle hayvanlarına ve mallarına el koyduklarını belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 16 Kasım günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana'da eş zamanlı 25 adrese operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ekiplerine özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekat polisi koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. Yaklaşık 300 polisle yapılan operasyonun sonunda çete lideriyle birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

