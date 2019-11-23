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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi

Polisin kaçak içki adresine girmesi

Polis Kaçak Kaçak İçki 

-Bidonlarda kaçak içkileri ele geçirmesi
-Kaçak içkilerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da polisin yaptığı operasyonda 865 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi 10012 sokakta kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında satışa hazır halde 265 litre, fermente şeklinde ise 600 litre olmak üzere 865 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili C.K. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti. Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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