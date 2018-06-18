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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 42 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi İzle

Adana'da 42 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi İzle

Polisin eve girişi

Kaçak İmalathane Kaçak İçki 

-Büyük kovalarda kaçak içkilerin ele geçirilmesi
-Polisin kovaları açması
-İçki doldurulan yerden görüntü
-İçkilerin dökülmesi

( ADANA )- Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da yapılan iki ayrı operasyonda 42 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde bir kaçak içki imalathanesinde 2 bin litre satışa hazır, 5 bin litre de bekletilmekte olan 7 bin litre kaçak içki ele geçirdi. Polis yine Mıdık Mahallesinde ikinci adrese yaptığı baskında ise bu kez 3 bin 500 litre satışa hazır, 32 bin litre ise bekletilmekte olan kaçak içki ele geçirdi. Polis iki operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken, ele geçirilen içkiler ise olay yerinde dökülerek imha edildi. Polisin elde ettiği kaçak boğma rakının 70'lik diye tabir edilen 60 bin 714 şişe rakıya denk geldiği belirtildi.
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