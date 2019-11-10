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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da 09.05'te hayat durdu

Adana'da 09.05'te hayat durdu

Sirenler çalmaya başlaması

Polis Toplu Taşıma Saygı Duruşu Irak 

-Taksicinin durması araçtan inmesi
-Yolda yürüyen vatandaşların durması
-Dolmuşun durması
-Herkesin saygı duruşunda bulunması

( ADANA )- Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuna geçti ADANA

- Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda sirenlerin çalmaya başlamasıyla Adana'da da hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Sular Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kim ne iş yapıyorsa bırakıp saygı duruşunda bulundu. Taksici ve toplu taşıma sürücüsü araba kullanmayı bıraktı. Evine ve işine gitmek için dışarıda bulunan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Atatürk Parkında ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu kurum müdürleri, asker ve polisin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.
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