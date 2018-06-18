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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, yangında görev alan itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül, yangında görev alan itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün itfaiyeye gelmesi ve çalışanlarla tokalaşması - Bakan Gül'ün telsizden anons geçmesi - Bakan Gül'ün hatıra fotoğrafı çektirmesi Gaziantep 'teki hastane yangını - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özel hastanede çıkan yangında görev yapan itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiGAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep 'te özel bir hastanede çıkan yangında görev yapan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleriyle bir araya geldi.Gül, ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti. Yangında görev yapan personelle görüşen Gül, yangındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Daha sonra 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine geçen Gül, yangın dolayısıyla tahliye edilen hastalar hakkında bilgi aldı.Gül, telsizden de sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanede dün sabaha karşı çıkan yangında, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta hayatını kaybetmiş, 45'i bebek 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 hastane personeli, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince tahliye edilerek diğer hastanelere nakledilmişti.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Hastane Yangını Hatıra Fotoğrafı Sağlık Çalışanları 

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