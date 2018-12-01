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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül'den taziye ziyareti

Adalet Bakanı Gül'den taziye ziyareti

Bakan Gül'ün ziyaretlerden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Güzergah Başsağlığı Halas Taziye Ziyareti 


- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir süre önce ağabeyi vefat eden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan ile halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyvi Akdoğan'ın taziyesine katıldı.
Bir dizi gezi ve programları nedeniyle Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Karkamış ilçesine geçerek, bir süre önce ağabeyi Cihan Ali Kocaaslan'ı kaybeden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evinde Kocaaslan'a baş sağlığı dileğinde bulunan Bakan Gül ve beraberindekiler burada ikram edilen yemeğin ardından Nizip ilçesine hareket etti. Yol boyu geniş güvenlik tedbirleri alınırken Bakan Gül ve beraberindekiler, bir süre önce halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Haci Feyzi Akdoğan'ın taziyesine katıldı.
Buradaki taziyede Akdoğan ailesine başsağlığı dileyen Bakan Gül, karayolu ile Gaziantep'e hareket etti. Öte yandan Bakan Gül'ün ziyaret güzergahında ise geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü.

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