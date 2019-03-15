Adalet Bakanı Gül’den Netenyahu ve Batıya sert tepki

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( GAZİANTEP ) Bakan Gül: "Netenyahu diktatör arıyorsa aynaya bakasın"- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en güçlü demokratıdır"- GAZİANTEP



- Cumhurbaşkanının mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Netenyahu’nun diktatör olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın en güçlü demokratı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingi öncesi bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyen İsrail Başbakanı Netenyahu’ya yüklenerek, “Eğer diktatör arıyorsan aynaya bak” dedi.

Yeni Zellanda’daki Camideki Müslümanlara saldıran ve 49 kişiyi şehit eden saldırıyı da sert bir dille kınayarak, batının nefret söyleminin İslamafobik söylemlerin bundan ders çıkartmasını isteyerek, nefret söylemini şiddetle kınadıklarını söyledi.



“Diktatör arıyorsan aynaya bak” Bakan Gül Netenyahu’nun diktatör olduğunu ifade ederek, “Netenyahu Cumhurbaşkanımızdan rahatsız oluyor. Aynaya bakarak söylüyorsun diktatör sensin Netenyahu, diktatör sensin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bu milleti yanına alarak tanka, uçaklara karşı durmuş milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımadım diyen dünyanın en güçlü demokratıdır. Netenyahu diktatör görmek istiyorsa aynaya baksın. Avrupa’da raporlar ortaya koyuyor, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunuyorlar. Bunların derdi Türkiye'nin istikrarını, huzurunu, birliğini ortadan kaldırmak. Ama 31 Martta onlara bir kez daha göstereceğiz, Türkiye'nin kaderini Netenyahu değil bu millet belirleyecek” şeklinde konuştu.

“Müslümanlara Saldırıyı şiddetle kınıyoruz” Yeni Zellanda’daki camideki Müslümanlara yönelik saldırı hakkında da konuşan Bakan Gül, “Yeni Zellanda’daki Müslümanlara camide yapılan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. İslam karşıtlığını, Türk karşıtlığını bu dünyaya hiçbir faydası olmadığını bütün dünya görmelidir. Nefret söylemi bir insanlık suçudur. İslam bir barış dinidir. İslam, hangi yaşam tarzına, hangi inanca inanırsa inansın bütün özgürlüklerin teminatıdır. Nefret söylemine bu şiddeti kınıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere İnsanlığın bundan ders alması gerekiyor. Türk ve İslam düşmanlığını körükleyenlerin bundan ders alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Netenyahu, Pensilvanya ve Kandil tir tir titreyecek” Bakan Gül vatandaşlara seslenerek, “ 31 Martta Cumhur İttifakına verdiğiniz her oyun sesini Netenyahu, Kandil, ve Pensilvanya duyacak tir tir titreyecekler” diye konuştu.



