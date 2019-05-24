Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi - ANKARA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gazetecileri selamlaması - Basın buluşmasından detaylar - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den detay - Anadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu ile toplu fotoğraf çekimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldiAdalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık."Gül: "Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır"
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