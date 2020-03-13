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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Adalar’a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

Adalar’a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

ilaçlama çalışmaları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL


- Adalar’a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı. Temizlik görevlileri yolcu motorlarını ilaçlayarak dezenfekte etti. İstanbul’un çeşitli noktalarından Adalar’a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında da korona virüsüne karşı önlem alındı. Temizlik görevlileri özel ilaç kullanarak yolcu motorlarında dezenfekte işlemleri yürüttü. Motorlarda vatandaşların kullandığı bölgelere ilaç sıkan temizlik görevlileri virüs ve bakterilerden arındırdı.
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