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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu (3) - BALIKESİR

Adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu (3) - BALIKESİR

- Sahil Güvenlik helikopterinin kalkışa hazırlanmasıAdada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu başlatıldı - Türk Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaşık 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için harekete geçtiBALIKESİR (AA) - Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaşık 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

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