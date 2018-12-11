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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Açlık grevine destek olan şahıslara operasyon: 14 gözaltı

Açlık grevine destek olan şahıslara operasyon: 14 gözaltı

Polisin içeri girmesi

Protesto Propaganda Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Açlık Grevi 

-İçerideki kadınlar
-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi
-Detay

( VAN ) - Sabaha karşı HDP Van İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda 14 kadın gözaltına alındı VAN

– Van’da süresiz açlık grevine destek olan ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 14 kadın gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan’a sözde uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla başlatılan süresiz açlık grevine destek olan ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
HDP Van İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda toplam 14 şüpheli kadın gözaltına alınırken; şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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