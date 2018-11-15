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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ADANA

Acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ADANA

- Acil servis önünde silahlı kavga - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1 ölü, 2 yaralı - Silah seslerinin duyulması - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Vurulan kişilerin yakınlarının ağlaması - Polisin olay yerindeki incelemesi - Yerdeki boş kovanlardan detay Adana 'da acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastanenin acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Acil servis önündeki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralandı.Görevliler tarafından acil servise alınan yaralılardan Ozan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedaviye alındı.Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, kaçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Acil Servis Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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