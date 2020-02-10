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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Acıkan domuz sürüsü köye indi

Acıkan domuz sürüsü köye indi

- Domuz sürüsünün dağdan köye doğru inmesi

Kalaba Alabalık Cep Telefonu Yaban Domuzu 

-- Vatandaşların açıklamaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesi Şalpazarı köyü mevkinde domuz sürüsü yiyecek aramak için yola indi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüleri, köy merkezlerine kadar inmeye başladı.
Olur ilçesinde bulunan Şalpazarı köyünde 44 tane yaban domuzu yiyecek ararken o anları Selami Koçak isimli vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.


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