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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Açık bırakılan kabloya dokunan kadın elektrik akımına kapılarak baygınlık geçirdi

Açık bırakılan kabloya dokunan kadın elektrik akımına kapılarak baygınlık geçirdi

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Temizlik İşçisi Elektrik Akımı Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Plazada kadının yerdeki hali
-sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kadının kendine gelmesi
-Ambulasnla götürülüşü
-Plazadan detay

( ANTALYA )- Elektrik akımına kapılan temizlik işçisi kadın, baygınlık geçirdi ANTALYA

- Antalya’da temizlik işi için plazaya gelen genç kadın elektrik akımına kapıldı. Baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kendine geldikten sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmen Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir plazanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman temizliği için binaya gelen Ayşe Ergül (27), temizlik yaptığı sırada iddiaya göre açık bırakılan bir kabloya temas etti. Akıma kapılan Ergül, bir anda yere düşerek baygınlık geçirdi. Apartmandakiler haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan genç kadın, kendine geldikten sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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