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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Acemi erler yemin etti - SİVAS

Acemi erler yemin etti - SİVAS

- Askerlerin yemin töreni - Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın konuşması - Törenden detaylar - Askerlerin aileleriyle buluşması Sivas 'ta acemi erler yemin ettiSİVAS (AA) - Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/2 tertip 2. kademe acemi erler yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas 'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.
Törende konuşan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla asker ocağına uğurlanan vatan evlatlarının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.

Vatan evlatlarının asker ocağında tek yürek, tek bilek olarak duruşlarındaki heybet ve bakışlarındaki kararlılıkla omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını gösterdiğini belirten Erbakan, "Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs Savaşlarında, terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir." dedi.
Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı'nın seslendirilmesi ve askeri geçiş ile sona erdi.Töreni Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, protokol üyeleri ve asker aileleri izledi.Törenin ardından asker ailelerinin evlatlarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Yemin Töreni Terörle Mücadele General Akkale Kışla 

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