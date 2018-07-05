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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Açe'de Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı - CAKARTA

Açe'de Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı - CAKARTA



: - Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa'nın konuşması ve dua edilmesi - Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa ile röportaj - Toplu fotoğraf çekimi - Endonezya'nın Açe eyaletinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi için dua edildiCAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletindeki Açe - Türkiye Kardeşlik Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini dua ederek kutladı. Açe - Türkiye Kardeşlik Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini için dua etti.Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açılamada, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yardım etmeye devam edebileceğini belirten Badaruddin, Erdoğan'ın zaferinden Açe lilerin memnun olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sadece Suriyeli Müslümanların değil her zaman için tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu kaydeden Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Erdoğan'ın Açe ’yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Mazlum İslam Muhabir Çekim 

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