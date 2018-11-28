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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan köpekler, yavru kedileri böyle parçaladı

Aç kalan köpekler, yavru kedileri böyle parçaladı

Köpeklerin iş yerine önüne gelmeleri

Sokak Köpeği Köpek Güvenlik Kamerası Yavru Kedi Polis Ekipleri 

-Kedilerin bulunduğu koltuğun etrafını sarmaları
-Koltuk içindeki kedileri çıkarmaları

( ADANA )- Anne kedi telef olan yavrularının başından ayrılmadı ADANA

- Adana'da 5 yavru kediyi parçalayarak öldüren 4 köpek güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde Melis Karadede ve Derya Nur Ağırtaş işlettikleri taşımacılık firmasında Minnoş adını verdikleri bir kedinin yavrularını bu sabah parçalanarak öldürülmüş halde buldu. Kadınlar hemen polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede güvenlik kamerasından yavru kedileri iş yeri önüne gece gelen 4 sokak köpeği tarafından parçalandığını tespit etti. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, köpeklerin koltuk içindeki yavru kedileri çıkartıp parçaladığı görülüyor. (FKE-
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