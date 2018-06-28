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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ablası ve annesini rehin alan şüpheli ikna edildi - BURSA

Ablası ve annesini rehin alan şüpheli ikna edildi - BURSA

- Evin önünden detaylar - Polis ekiplerinden detaylar - Polis Özel Harekat ekiplerinin gelmesinden detaylar - Abla Ş.G'nin ambulansla götürülmesinden detaylarAblası ve annesini rehin alan şüpheli ikna edildi - Bursa 'da bunalıma girdiği belirtilen ve annesiyle ablasını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olduBURSA (AA) - Bursa 'da eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen ve annesiyle ablasını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki ikamet eden C.Ş. (45) dört gün önce kendisini ziyarete gelen annesi N.Ş. ile ablası Ş.G'yi, eşiyle ayrılmalarına sebep oldukları iddiasıyla pompalı tüfekle rehin aldı.Bu süre içinde Ş.G. durumu eşi M.G'ye bildirdi. Birkaç defa eve gelen ve C.Ş. ile görüşen M.G. kendisini bir türlü ikna edemeyince durumu polise bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi, sepetli itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de tedbiren olay yerine geldi.Müzakereci polislerin 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından C.Ş. teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken Ş.G. ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye Aracı Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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