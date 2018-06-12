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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Abhazya’daki orman yangını kontrol altına alındı

- Abhazya’daki orman yangını kontrol altına alındı

yangından görüntüler

( SOHUM ) SOHUM

Bild Ormanlı Şili Orman Yangını Trol 


- Abhazya’nın Gagra şehrindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyük uğraşlar sonucunda söndürülebildi. Abhazya’nın Gagra şehrinde önceki gün başlayan ve Kafkas Dağlarına doğru devam eden devasa yangın, itfaiye ve acil durum ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. 80 kişilik ekiple başlayan söndürme çalışmaları ilk gün başarılı olamadı. Gece boyunca süren orman yangını bugünde kontrol altına alınmaya çalışıldı. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle itfaiye araçlarının çıkamadığı dağlara ekipler kazma ve küreklerle çıktı. Gün içerisinde ekiplerin arttırılması ile birlikte yangın kontrol altına alındı. Bazı noktalarda küçük çaplı yangınların sürdüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü dağlarda zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle yangından siviller zarar görmezken Gagra - Sohum yolunda ulaşım ise kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
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