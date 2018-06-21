Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

-Cenazenin kılınması

-hocaların sohbetleri

-Yaşanan izdiham

-detaylar



( İSTANBUL -HD)- Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görüldü- Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesindeki insan seli havadan görüntülendi İSTANBUL



- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Fatih Camii’nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görülürken, cenazede yaşanan insan seli ise drone ile havadan görüntülendi. Dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun Ağabeyi ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Camii’nde düzenlenen tören öncesi Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu taziyeleri kabul etti. Törene; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Arnavutköy Belediye Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuran hocası olarak bilinen Kasımpaşalı Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak ,Mahmut Eren ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenazede insan seli yaşandı Tören öncesi cami avlusunda kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Namaz öncesi saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuran hocası Kemal Hut Hocaefendi ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kalabalığın ortasında kaldı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görüldü.

Katılımın yoğun olduğu cenaze töreni sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Fatih Camiinde yaşanan insan seli havadan görüntülendi Fatih Camiinde düzenlenen Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenaze töreninde yaşanan insan seli drone ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, cami avlusunun dolup taştığı, vatandaşların camide buldukları yerde saf tuttukları görüldü.

Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

