Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Abdullah Cömert'in ölümüne ilişkin davada karar - BALIKESİR

Abdullah Cömert'in ölümüne ilişkin davada karar - BALIKESİR



: - DetaylarAbdullah Cömert'in ölümüne ilişkin davada karar - Hatay'daki Gezi Parkı odaklı eylemlerde Abdullah Cömert'in hayatını kaybetmesine ilişkin sanık polis memuru Ahmet Kuş, "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıBALIKESİR (AA) - Hatay'daki Gezi Parkı odaklı eylemlerde Abdullah Cömert'in hayatını kaybetmesine ilişkin sanık polis memuru Ahmet Kuş'un "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve temyiz sonucu bozulan davanın duruşması görüldü.
Sanık polis memuruna 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ahmet Kuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.
Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem, ağabeyi Adnan Cömert'in de bulunduğu duruşmayı CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de izledi.Mahkeme heyeti, polis memuru Ahmet Kuş'u "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Abdullah Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert, verilen cezayı az bulduklarını belirterek kararı eleştirdi.
Bu arada, anne Hatice Cömert ve abla Meryem Cömert, duruşma sonrasında rahatsızlanınca ambulanstaki sağlık kontrolleri sonrası hastaneye kaldırıldı. - Olay ve dava süreciHatay'ın Antakya ilçesinde 2 Haziran 2013'teki Gezi Parkı odaklı protestolar sırasında biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu Abdullah Cömert yaşamını yitirmiş, olayla ilgili polis memuru Ahmet Kuş hakkında dava açılmıştı.Güvenlik nedeniyle davanın görüldüğü Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2016'da gerçekleşen duruşmada, sanık Kuş'un 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.İnfazından sonra işlemek üzere verilen cezanın yarısı kadar TCK 53/1 maddesinde sayılan hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın polis memuru olması, SEGBİS ile yapılan duruşmalara katılması, delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, sabit adresinin olması, adli kontrol tedbirinin yeterli olacağını göz önüne alarak takdiren tutuklanmasına yer olmadığını kararlaştırmıştı.Ahmet Kuş'un "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Biber Gazı Adli Kontrol Polis Memuru Hapis Cezası Mahkeme Heyeti 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı