Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD, Suudi Arabistan’a Sahip Çıktı

- ABD, Suudi Arabistan’a Sahip Çıktı

Pompeo açıklama

(WASHINGTON) - ABD, Suudi Arabistan’a sahip çıktı WASHINGTON

İç Savaş Yasa Tasarısı Cinayet Nato 


- ABD Senatosu’nun gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti oturumundan sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, “Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu” dedi.
ABD Senatosu, gazeteci Cemal Kaşıkçı oturumu düzenledi.
Oturumun sonunda açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, “Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu” dedi.
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin Muhammed Bin Selman’dan geldiğine dair bir raporun bulunmadığını söyleyen Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetiminin cezai önlemler alacağını belirtti.
Senato yasa tasarısı hazırlayacak Pompeo, ABD Senatosunun Suudi Arabistan için Kaşıkcı cinayeti ile Yemen iç savaşı hakkında bir tasarı hazırladığını aktardı.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı