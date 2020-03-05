ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, VIP yerine yolcu terminalini kullandı

-Güvenlik kontrolünden geçmesi

-Cihazın sinyal vermesi

-Jeffrey'in aranması

-Bilet ve pasaport işlemlerini yaptırması

-Detaylar



( İSTANBUL )- James Jeffrey, temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldı- Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlileri Jeffrey'in üzerini aradı İSTANBUL



- ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminaline gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra THY seferiyle Münih'e gitti. Türkiye'deki temaslarını tamamlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul Havalimanı'na korumasıyla birlikte gelen Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminalini tercih etti. Terminale gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçti. Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlilerince üzeri aranan Jeffrey, daha sonra bilet ve pasaport işlemlerini yaptırdı. Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Jeffrey, THY'nin tarifeli seferiyle Münih'e gitti.



loading...