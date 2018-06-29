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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD Savunma Bakanı Tokyo’da

- ABD Savunma Bakanı Tokyo’da

Basın toplantısından detay

( TOKYO ) TOKYO

Kamera Toplantı Gesi Basın Mensupları Irak 


- ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Güney Kore ve Çin ziyaretlerinin ardından geldiği Japonya’da mevkidaşı Itsunori Onodera ile görüştü. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Güney Kore ve Çin ziyaretinin ardından Japonya’ya geldi. ABD’li Bakan Tokyo’daki temasları kapsamında Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ile bir araya geldi. Mattis ve Onodera daha sonra kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki Bakan Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması noktasında işbirliği çalışma konusunda gönüllü olduklarını ifade etti.
Mattis, "ABD ile Japonya arasındaki ittifak, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarın temel taşıdır ve kararlılığımız değişmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bakanı Mattis, yıllar önce Kuzey Kore tarafından kaçırılan 12 Japon vatandaşının serbest bırakılmasına yardımcı olabileceklerini söyledi.


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