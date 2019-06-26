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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi, Bahreyn’de İsrailli iş adamları ile talmudik ayin düzenledi - Greenblatt: “Bu beraber inşa edebileceğimiz geleceğin bir örneği”

- ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi, Bahreyn’de İsrailli iş adamları ile talmudik ayin düzenledi - Greenblatt: “Bu beraber inşa edebileceğimiz geleceğin bir örneği”

ayinden görüntüler

( MANAMA ) - ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi, Bahreyn’de İsrailli iş adamları ile talmudik ayin düzenledi- Greenblatt: “Bu beraber inşa edebileceğimiz geleceğin bir örneği” MANAMA

Sosyal Medya Başkent İsrail 


- Bahreyn’de Filistin ekonomisi üzerine düzenlenen ‘Barış ve Refah Çalıştayı'na katılmak üzere başkent Manama’da bulunan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason D. Greenblatt, İsrailli ve ABD’li iş adamları ile birlikte talmudik ayin düzenledi.
Bahreyn’de Filistin ekonomisi üzerine ABD’nin girişimleri ile düzenlenen ‘Barış ve Refah Çalıştayı'na katılmak üzere başkent Manama’da bulunan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason D. Greenblatt, İsrailli ve ABD’li iş adamları ile birlikte talmudik ayin düzenledi.
Yapılan tören ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Greenblatt, “Bahreyn’deki bir sinangogda beraber dua edebileceğimize yetecek kadar kişi ile dua etmek özel bir fırsat. Güne başlamak için harika bir yol. Ne için dua ediyorum diye soruldu. Dua ettiğim iki şey var, derinden özlediğim ailem ve tabi ki barış. Bu beraber inşa edebileceğimiz geleceğin bir örneği” ifadelerini kullandı.
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