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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’nin “Cuma dönecek” dediği Rus uçakları Karayipler’de eğitim uçuşu yaptı

- ABD’nin “Cuma dönecek” dediği Rus uçakları Karayipler’de eğitim uçuşu yaptı

uçuştan görüntüler

( KARAKAS ) KARAKAS

Sosyal Medya Strateji Askeri Uçak Tatbikat 


- Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela’da eğitim uçuşları gerçekleştiren Rus savaş uçaklarının cuma günü geri çekeceği açıklarken, Rusya’ya ait uçakların eğitimlerine devam ettiği kaydedildi. ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders basına yaptığı açıklamalarda Venezuela’da eğitim uçuşları gerçekleştiren Rus savaş uçaklarının cuma günü geri çekeceği duyurdu. Sanders, "Rusya temsilcileriyle görüştük. Venezuela'ya inen askeri uçakların ülkeyi Cuma günü terk edip Rusya'ya geri dönecekleri yönünde bilgilendirildik" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı video paylaştı Bu açıklamalardan bir kaç saat sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus savaş uçakları Karayipler üzerinde eğitim uçuşu yaptı. Hatta Rusya Savunma Bakanlığı, ortak tatbikatlar için Venezuela’da bulunan iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Karayipler üzerinde yaptığı uçuşun görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
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