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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı - ŞANLIURFA

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı - ŞANLIURFA

- ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un Akçakale'den ayrılmasıABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesindeki temaslarını tamamladıŞANLIURFA (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Şanlıurfa 'da bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki temaslarını tamamladı.Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ve Thomas Bergeson ile beraberindeki ABD heyeti, bugün de Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu.ABD heyeti, ilçedeki 3. Hudut Alay Komutanlığında oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme yaptı.Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson, buradaki temaslarının ardından şehir merkezine geçti. Heyetin temasları esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

General Güvenlik Önlemi Çakal Orgeneral 

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