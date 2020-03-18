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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD, Kanada sınırını korona virüs nedeniyle kapattı - Trump: 'Ticaret ilişkileri etkilenmeyecek'

- ABD, Kanada sınırını korona virüs nedeniyle kapattı - Trump: 'Ticaret ilişkileri etkilenmeyecek'

Trmup açıklama

(WASHINGTON) - ABD, Kanada sınırını korona virüs nedeniyle kapattı- Trump: "Ticaret ilişkileri etkilenmeyecek" WASHINGTON

Karantina Petrol İhracatı Gesi Petrol Sınır Kapısı 


- ABD Başkan Donald Trump, ABD ve Kanada'nın korona virüs salgını nedeniyle ortak sınırlarının geçici olarak karşılıklı seyahatlere kapatıldığını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. ABD Başkanı Donald Trump korona virüse yönelik alınan tedbir kapsamında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Karşılıklı olarak Kanada ile olan kuzey sınırımız zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatıldı. Bu durum, iki ülke arasında ticaret ilişkilerini etkilemeyecek" dedi.
ABD Başkanı Trump, Meksika sınır kapısına yönelik yaptığı açıklamada ise yasa dışı yollarla ABD'ye girişlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ve belgesiz göçmenlerin de geri gönderilmesi üzerine bir takım çalışmaların olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise karantina altında bulunduğu yerden yaptığı yaptığı açıklamada, turizm amaçlı ülkeye yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceğini ancak temel gıda içeren geçişlerin devam edeceğini aktardı. Trudeau, "Her iki ülke arasında ekonomik düzeyde gelinen noktayı korumamız kritik önem taşıyor. Bunlar arasında gıda, yakıt ve tıbbi ilaçların sınırın her iki yanından insanlara ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.
Kanada Başbakanı Trudeau, "Yılın bir kısmı ABD'de yaşayan Kanadalılar ve kamyon şoförleri muaf tutulanlar arasında. Sınırın tamamen kapatılması bu kadar yakın bütünleşmiş iki ekonomiye ciddi zararlar verecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kanada'nın temel gıda tedarikinin yüzde 75’i ABD’den karşılanıyor ve Kanada’nın petrol ihracatının yüzde 98’i ise ABD'ye gidiyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Kanada Başbakanı Trudeau da tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altına alınmıştı. Trudeau, 7 gündür karantinada tutuluyor.
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