-şerif açıklama



( MARYLAND ) - ABD’deki saldırıda bir kişi gözaltına alındı MARYLAND



- ABD’nin Maryland eyaletindeki, gazete binasına düzenlenen saldırıda bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. ABD’nin Maryland eyaletindeki Annapolis’te bulunan Baltimore Sun’ın sahibi olduğu Capital gazetesinin merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel polis ekipleriyle birlikte ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu’nun (ATF) Baltimore merkezide saldırıya müdahale etti. Annapolis’de 888 Bestgate yolu üzerinde bulunan merkezde haber odasına yapılan saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı bir kişinin, düzenlediği belirtildi. Bölge şerifi Ron Bateman, “Bir şüpheli yakalandı” bilgisini paylaştı. Saldırı ile ilgili olarak Maryland Valisi Laryy Hogan, olayı bir trajedi olarak nitelendirerek “Lütfen tüm uyarılara uyun ve bölgeden uzak durun” çağrısında bulundu. Beyaz Saray basın sekreteri vekili Lindsay Walters, Donald Trump’ın konu hakkında bilgilendirildiğini söyleyerek “Dualarımız herkesle” dedi.



