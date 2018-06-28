Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’deki Saldırıda Bir Kişi Gözaltına Alındı

- ABD’deki Saldırıda Bir Kişi Gözaltına Alındı

sosyal medya

Sosyal Medya Akalan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-şerif açıklama

( MARYLAND ) - ABD’deki saldırıda bir kişi gözaltına alındı MARYLAND

- ABD’nin Maryland eyaletindeki, gazete binasına düzenlenen saldırıda bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. ABD’nin Maryland eyaletindeki Annapolis’te bulunan Baltimore Sun’ın sahibi olduğu Capital gazetesinin merkezine silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel polis ekipleriyle birlikte ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu’nun (ATF) Baltimore merkezide saldırıya müdahale etti. Annapolis’de 888 Bestgate yolu üzerinde bulunan merkezde haber odasına yapılan saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı bir kişinin, düzenlediği belirtildi. Bölge şerifi Ron Bateman, “Bir şüpheli yakalandı” bilgisini paylaştı. Saldırı ile ilgili olarak Maryland Valisi Laryy Hogan, olayı bir trajedi olarak nitelendirerek “Lütfen tüm uyarılara uyun ve bölgeden uzak durun” çağrısında bulundu. Beyaz Saray basın sekreteri vekili Lindsay Walters, Donald Trump’ın konu hakkında bilgilendirildiğini söyleyerek “Dualarımız herkesle” dedi.

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı