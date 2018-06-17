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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de yaşayan Türkler seçimlerin son günü sandığa büyük ilgi gösterdi

- ABD’de yaşayan Türkler seçimlerin son günü sandığa büyük ilgi gösterdi

seçim merkezinden görüntüler

( NEW YORK ) NEW YORK

Milletvekili Başkonsolosluk 


- ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için oy verme işleminin son gününde sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için kurulan sandıklara seçimlerin son gününde yoğun ilgi gösterdi. ABD genelinde Türk temsilciliklerinde devam eden oy verme işlemlerinin, 17 Haziran Pazar günü saat 21.00’ de sona erecek olmasıyla Delaware, Pennsylvania, New Jersey ve New York eyaletlerinde yaşayan Türk seçmenler Türkiye New York Başkonsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106 bin 335 Türk seçmen, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oylarını kullanıyorlar.
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