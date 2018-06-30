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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
ABD'de Trump'ın göçmen politikası protesto edildi - NEW YORK

ABD'de Trump'ın göçmen politikası protesto edildi - NEW YORK

- Brooklyn Köprüsü'nden geçiş yapan gruptan detaylarABD'de Trump'ın göçmen politikası protesto edildi - ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına karşı ülke genelinde 600'ün üzerinde gösteri düzenlendiNEW YORK (AA) - ABD genelinde yüz binlerce kişi, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimini protesto etti.Ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına karşı 600'ün üzerinde gösteri düzenlendi.
Trump'ın doğum yeri ve Demokratlar'ın kalesi New York 'ta binlerce protestocu Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü.Göstericiler, ''Aileleri ayırmayın'', '' Donald Trump gitmeli'', ''Sayın Başkan, Meksika yemeğini severken neden Meksikalıları sevmiyorsunuz? Aileleri ayırmayın'', ''Nefrete ve korkuya yer yok, mülteciler hoş geldiniz'' yazılı dövizler taşıdı.Trump karşıtı sloganlar atan göstericilere sürücüler de korna çalarak destek verdi.Washington'da da protestocular, Trump Otel'in önünden yürüyerek, "Utan'', ''Benim başkanım değil'' sloganları attı. - Aileler, gösterilere küçük çocuklarıyla katıldıAilelerin gösterilere küçük çocuklarıyla katılması dikkati çekti.Broadway'de kapalı gişe oynayan müzikal tiyatro oyunu Hamilton'ın küratörü Lin Manuel Miranda, katıldığı gösteride ninni söyledi, ABD'li ünlü şarkıcı Alicia Keys de 7 yaşındaki kızıyla geldiği gösteride çocuğu kendisinden alınan annenin yazdığı mektubu okudu.Küçük çocuklar da ''Çocuklar kafese konulmamalı'' yazılı dövizler taşıdı.Trump, ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasına son veren başkanlık kararnamesine imza attı ancak 2 binden fazla çocuk hala ailelerinden ayrı tutuluyor.

Küratör Küçük Çocuk Uluslararası Şarkıcı Tiyatro Oyunu 

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