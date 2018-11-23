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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD’de “Süper Cuma” Çılgınlığı Başladı - Uzun Kuyruklar Oluştu

- ABD’de “Süper Cuma” Çılgınlığı Başladı - Uzun Kuyruklar Oluştu

mağaza önündeki kuyruk

Alışveriş Yılbaşı Alabalık Elektronik Eşya Elektronik Mağazası 

-Eric Gonzales açıklama
-detay

(WASHINGTON) - ABD’de “Süper Cuma” çılgınlığı başladı- Uzun kuyruklar oluştu WASHINGTON

- ABD’de yılın en uygun fiyatlı ve en büyük alışveriş çılgınlığı “Süper Cuma” için alışveriş merkezleri kapılarını açtı. ABD’de yılın en büyük alışveriş çılgınlığı olan “Süper Cuma” için alışveriş merkezleri ve mağazalar kapılarını Perşembe akşamından açtı. Elektronikten giyim kuşama birçok alanda gerçekleşen büyük indirimlerden faydalanmak isteyen müşteriler sabahın erken saatlerinden itibaren akşam açılacak yerlerin önünde uzun sıralar oluşturdu. Akşam saat beşte açılacak büyük indirimlerin olduğu elektronik mağazasının önünde yaklaşık 18 saat önce sıraya girdiklerini söyleyen Eric Gonzales "Televizyon ve elektronik eşyalar almak istiyorum" ifadelerini kullandı. Polis güvenlik önlemleri aldı Geleneksel olarak her yıl Şükran Günü’nü takip eden cuma günü gerçekleşen "Süper Cuma" indirimlerine bu sene internet üzerinden satış yapan birçok büyük firmanın çevrimiçi gerçekleştirdikleri indirimler etki etti. Birçok yerde geçen seneki kalabalıklar oluşmazken büyük ilgi çeken yerlerin önünde olası bir izdihama karşı polis güvenlik önlemleri aldı. Bugün gerçekleşen indirimlerin ardından pazartesi gerçekleşecek “Siber Pazartesi” indirimleri ile ABD’de yaşayanlar yılbaşı alışverişlerine başlamış olacak.
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