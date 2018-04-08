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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de “Özgür Filistin” eylemi

- ABD’de “Özgür Filistin” eylemi

Protestodan detay

Sivil Toplum Kuruluşu Politika Sivil Toplum Göz Yaşartıcı Gaz Eve Dönüş 

-Eylemcilerin toplanması
-Mousa’nın konuşması
-Selene Kusini’nin konuşması
-Detay

( LOS ANGELES ) LOS ANGELES

- ABD’de onlarca kişi, İsrail ve Donald Trump yönetiminin Filistin politikalarını protesto etti. Arap-Amerikan Aktivistler - AAA ve Filistin Gençlik Hareketi - PYM tarafından düzenlenen gösteriye birçok sivil toplum kuruluşundan da destek geldi. Protestonun iki ana sebebi; İsrail’in 1976 yılında İsrail’in toprakları yerleşimcilere açma kararı ardından başlayan protestoların yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü ve Nakba olarak da bilinen 1948 İsrail-Arap savaşı sırasında Filistinlilerin toplu göçünün 70'inci yıl dönümü nedeniyle Gazze’de gerçekleşen “Büyük Dönüş Gösterileri”ne İsrail’in gösterdiği şiddet. Gençlerden yaşlılara yaklaşık 100 kişilik bir topluluk protestolar sırasında “Özgür Filistin”, “İsrail milyonlar döndüğünde sen de öğreneceksin” ve “Tek bir çözüm var, İntifada devrimi” sloganları attılar. Arap Amerikan Aktivistleri Temsilcisi Tawfieq Mousa, “Buraya Gazze’ye destek ve tüm dünyaya Filistinlilerin geri dönüş hakkı mutlaktır demek için geldik. Gazze’de geçen hafta Toprak Günü başladı ve Gazze ile işgal atlındaki bölgeler arasında yürüyüş başladı.
İsrail Hükümeti onlara ateş etmeye başladı, zehirli göz yaşartıcı gaz kullandılar. Birçok insan yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Geçtiğimiz Cuma’dan bu yana 32 kişi İsrail tarafından öldürüldü, 3 bin kişi yaralandı, bir kısmının ampute edilmesi gerekti” dedi.
Sözlerine gösterinin bir diğer amacının Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e tanıma kararını protesto etmek olduğunu söyleyen Mousa, “Bu kanunsuz bir karardır” ifadelerini kullandı. Filistin Gençlik Hareketi adına konuşan Selene Kusini ise, “Gazze’deki Filistinliler 1948 yılında Siyonistler tarafından işgal edilen Filistin toprakları ile Gazze arasındaki sınırda 46 günlük Büyük Dönüş Yürüyüşü adında protestolar gerçekleştiriyorlar. Amaçları eve dönüş hakkına dikkat çekmek. Ama Siyonist yönetim protestoların ilk haftasında silahsız Filistinlilere ayrım gözetmeyen aşırı şiddet ile karşılık verdi" dedikten sonra, “Topraklarımıza döneceğiz, anavatanımıza döneceğiz. İsrail bizi her nasıl olsa öldürecek. Vurarak veya abluka ile” diye konuştu.
Gösteride daha sonra Gazze’de 2 binden fazla Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 750 kişinin gerçek mermi, 148 kişinin plastik kaplı çelik mermilerle ve diğerlerinin göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bombalar ile yaralandığı bilgisi verildi.
Ardından Gazze’de Cuma gününden bu yana hayatını kaybeden 32 kişinin ismi okundu.
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