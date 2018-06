- ABD’de oy verme işlemi sona erdi İzle

-Osman Köse ile röportaj

- 24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD’de oy kullanma süresi, en batıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu’nda yerel saatle dün 21.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla resmen sona erdi. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların New York, Washington D.C., Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles konsolosluklarında kurulan seçim sandıklarına gösterdikleri yoğun ilgi seçim süresinin sona erdiği dakikalara kadar devam etti. Bazı vatandaşlar zamanında seçmen kayıtlarını yurt dışına aldırmadıkları için oy kullanamazken, kimliğini yanında bulundurmayı unutan bazı seçmenler tekrar gelmek durumunda kaldı. Gün içerisinde San Pedro’dan oy kullanmaya gelen Osman Köse oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek “Umarım vatana millete hayırlı olur” dedi.

Bir diğer seçmen, Los Angeles’ın kuzeyinde bulunan San Fernando Valley bölgesinden oy kullanmaya gelen Merve Göknar ise kimliğini yanında getirmediğinden dolayı ilk gelişinde oy kullanamadığını ancak oy kullanmanın çok önemli olduğunu ifade ederek tekrardan gelip oy kullandığını belirtti.

Saatin 21.00 olmasıyla beraber oy kullanma alanının kapıları kapatıldı ancak oy kullanma bölgesinde bulunan vatandaşlar oylarını kullanabildi. ABD’de sandıklar kapanmadan son bir dakika içerisinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’na ulaşan ve oy kullanmak için San Diego’dan gelen Ertuğrul Güvenkaya ise ABD’de en son oy kullanan yurttaş oldu. Tüm oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar sandık kurulunun ve parti müşahitlerinin gözetiminde açıldı. Önce kullanılmayan oy pusulaları ve zarfları sayılıp tutanaklara işlenerek sandık çuvallarına kondu. Ardından kullanılan oylar sayılarak mühürlendi. Kullanılan oyların ve tutanaklarında konduğu çuvallar ayrıca mühürlenerek koruma altına alındı. Seçimlerde bir partinin görevlisi olarak sandık kurulunda bulunan, oyların Türkiye’ye ulaşımını da takip edecek olan Los Angeles Saklama ve Ulaştırma komisyonu üyesi Arzu Koşar, İHA mikrofonuna yurt verilen oylarla ilgili bekleyen süreci anlattı. “Burada son 9 gündür 09.00- 21.00 yurt dışı seçimleri devam ediyordu. Bugün son defa sandığı kapattık, yarın oylarla beraber Los Angeles’tan, İstanbul’a uçacağız” diyen Koşar, İstanbul’dan Ankara’ya oyların parti görevlilerinin gözetiminde taşınacağını anlattı. Ankara’da 24 Haziran’a kadar oyların Ankara Ticaret Odası’nda saklanacağını belirten Koşar, “Oylar burada 24 Haziran saat 17.00 de Türkiye’de oylama sona erdiği zaman açılacak, sayılacak ve yurt dışı oyları da ülkedeki oyların toplamına katılacak” dedi.

ABD’de seçimlerin başlamasından bu yana kayıtlı 106 bin 305 seçmenin 31 bin 419’u oy kullanırken, tüm eyaletlerde ortalama katılımcı sayısı yüzde 29.6 olarak kayıt edildi. ABD’de en çok katılım oranı yüzde 40.9 ile New York oldu. Bölgelere göre oy kullanan seçmen sayısı şöyle; New York 12 bin 845 kişi Washington D.C. 4 bin 190 kişi Boston 3 bin 110 kişi Miami 2 bin 053 kişi Houston 2 bin 444 kişi Chicago 2 bin 734 kişi Los Angeles 4 bin 043 kişi