- ABD’de insanlar silahlanmaya karşı sokaklara döküldü

- ABD genelinde silah yasalarını ve okullardaki yetersiz güvenlik tedbirlerini protesto için on binlerce sokaklara çıktı. ABD'de ülke genelinde eş zamanlı başlayan ve on binlerce kişi sokaklara çıkarak, ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle döküldü. Göstericiler, For Our Lives (Yaşamamız için) ismi verilen protesto gösterisinde “Sivillerin ve öğrencilerin ellerinde savaş silahı olmasaydı, metal detektörlere, sırt çantalarına ve sokaklarımızda daha fazla silaha ihtiyacımız olmazdı,” "Genç çocuklara ve gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmanın yolu silahlarla büyüyen ve savaş eden gençlik değil. Gelecek gençliğin geçtiğimizi görmelerini ya da ne yaşadıklarımızı görmelerini asla istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Organizatörler, Washington'da 500 bin protestocunun toplandığını ve ülke tarihinde Vietnam savaşı döneminden bu yana en büyük protesto gösterisi olduğu belirtti.

ABD genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'de destek vererek protestolara katıldıkları belirtildi. Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, “Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı dövizler gösteriye destek verdi. Bazı bölgelerde ise ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler karşı çıkan silah severlerde gurupları protesto ettikleri görüldü.