-Kadının çıkıp yürümesi

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( MISSISIPI ) - ABD’de feci kazadan yara almadan çıktı MISSISIPI



- ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşanan feci kazada yara almadan kurtulan sürücü görenleri şok etti. ABD’de görenleri şok eden feci kaza, bir aracın kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girmesi sonucu meydana geldi. ABD’de aracın kontrolünü kaybeden sürücü bir benzin istasyonuna daldı. Yaşanan inanılmaz kazada araçtan sağ kurtulan sürücü görenleri şok etti. Kılına bile zarar gelmeyen kadın istasyona çarpıp duran aracın içinden çıkarak yardımına gelen adamla birlikte yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

