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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’de bankada silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

- ABD’de bankada silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

sosyal medya olay yeri

( OHIO ) OHIO

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- ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankaya ait gökdelende meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ohio eyaletinin önemli ticaret ve iş merkezlerinden olan Cincinnati’de bir bankada silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Cincinnati Polis Şefi Eliot Isaac, silahlı bir saldırganın Fountain Square’daki Fifth Third Bank binasının lobisinde rastgele ateş açtığını ifade etti.
Açıklamada, olayda saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının geçekleştiği bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, FBI ajanlarının olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan, silahlı saldırganın bir güvenlik yetkilisi tarafından mı vurulduğu ya da intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.
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