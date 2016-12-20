Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Abd Büyükelçiliği 


Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bana'yla GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Bana'yla Görüştü
Rus Büyükelçi Karlovun Naaşı Moskovaya GetirildiRus Büyükelçi Karlovun Naaşı Moskovaya Getirildi
Özel Harekat Polislerinin Yemin TöreniÖzel Harekat Polislerinin Yemin Töreni
Kayseri Şehidi Ankara'da Son Yolculuğuna UğurlandıKayseri Şehidi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Başbakan Yıldırım, Kahramanmaraş'taBaşbakan Yıldırım, Kahramanmaraş'ta
Kayseri'de Bombalı SaldırıKayseri'de Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı