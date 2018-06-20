ABD Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonundan ayrıldı

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(WASHINGTON) WASHINGTON



- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun “İsrail’e karşı kronik önyargılı” olmakla suçlayan Trump yönetimi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonundan ABD’nin ayrılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamalarının ardında duran Birleşmiş Milletler ABD Büyük Elçisi Nikki Haley Rusya, Çin, Küba ve Mısır’a yönelik suçlamalarda bulunarak Konseyi reform etme çabalarının engellendiğini dile getirdi. “Konsey üyelerine bakın ve en basit haklara bile bir saygısızlık olduğunu görürsünüz” diyen Haley “orantısız ve bitmeyen şekilde İsrail düşmanlığı bunun açık kanıtıdır” diye belirtti.

Geçen ay komisyonda İsrail’in Gazze’de orantısız güç kullanımı ile ilgili araştırma önergesine sadece ABD ve Avustralya hayır oyu vermişti. Komisyonda bulunan müttefiklerini de eleştiren Haley “Bizimle aynı değerleri taşıyorlar ancak ortadaki sorunu değiştirmek için ciddi bir çaba sarf etmiyorlar” dedi Haley ABD’nin konseyden çıkmasını değerlendirirken “ABD Komisyondan çıkmıştır, ancak insan haklarına bağlılığı hala devam etmektedir” dedi.

Karar aynı zamanda ABD’nin ülkeye kaçak yollardan gelen mültecilerin çocuklarının ailelerinden ayrılarak ayrı olarak göz altına alınmaları ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad al-Hussein’in pazartesi günü Washington’a bu politikadan vazgeçme çağrısından sonra geldi. ABD’deki birçok sivil toplum kuruluşu ve politikacı da Trump yönetiminin göçmenlere uyguladığı “Sıfır Tolerans” politikasını eleştiriyor. Trump ise bu eleştirilere “Almanya’ya, Avrupa’ya bakın. Benim gözetimimde bu ABD’de yaşanmayacak” diye cevap veriyor. Haley ABD’nin konseyden çıkmasını değerlendirirken “ABD Komisyondan çıkmıştır, ancak insan haklarına bağlılığı hala devam etmektedir” dedi.

Yahudi hakları grubu Simon Wiesenthal Merkezi karara alkış tutarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası Başkanı Jamil Dakwar “Trump’ın yanlış yönlenmiş izolasyon politikası sadece Amerikan çıkarlarına zarar verir” diyerek kararı eleştirdi.



