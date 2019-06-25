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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı

ADLİYEDEN DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Görevlisi Adli Kontrol Ev Hapsi Terör Örgütü Trol 


- ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme, Nazmi Cantürk’ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile ısı Kevser İrem Cantürk’ün adli kontrol şartı kaldırıldı.
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