Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- ABD Başkanı Trump'tan Olimpiyat Önerisi - 'Belki Bir Yıl Ertelenebilir'

- ABD Başkanı Trump'tan Olimpiyat Önerisi - 'Belki Bir Yıl Ertelenebilir'

Meşalenin yakılması

Kırıklı Olimpiyat 

-detay

( TOKYO ) - ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi- "Belki bir yıl ertelenebilir" TOKYO

- Korona virüs salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgınının bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump, bu kez oval ofiste gazetecilere yaptığı açıklamada 'erteleme' seçeneğini gündeme getirdi. Olimpiyatların salgın nedeni ile seyircisiz olarak gerçekleştirilmesinin ihtimaller dahilinde olabileceğini belirten Trump, "İptal eder ve bir yıl sonra yaparlarsa, bunun olimpiyatları seyircisiz olarak gerçekleştirmekten daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Gidebilirim" demişti ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yakınlığı ile bilinen Trump'ın son çıkışı, Japonya kamuoyunda "hayal kırıklığı" olarak yorumlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
Moskova'da Kış OyunlarıMoskova'da Kış Oyunları
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel Fotoğraflar
Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Dünyaya Rezil Olduk!Dünyaya Rezil Olduk!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı