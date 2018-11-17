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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD Başkanı Donald Trump’tan Gülen açıklaması: “Gündemimizde değil” - Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Cumhurbaşkanı güçlü, zor, akıllı bir adam ve o benim arkadaşım”

- ABD Başkanı Donald Trump’tan Gülen açıklaması: “Gündemimizde değil” - Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Cumhurbaşkanı güçlü, zor, akıllı bir adam ve o benim arkadaşım”

trump açıklama

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump’tan Gülen açıklaması: “Gündemimizde değil”- Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Cumhurbaşkanı güçlü, zor, akıllı bir adam ve o benim arkadaşım” WASHINGTON

Trump Terör Örgütü 


- ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceği yönündeki iddialarla ilgili, “Böyle bir şey gündemimizde yok” dedi.
Trump Türkiye ve ABD’nin iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olan baskılarını azaltmak için FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceği yönündeki iddiaları cevapladı. Trump çıkan haberleri yalanlayarak, “Böyle bir şey gündemimizde yok” dedi.
“Cumhurbaşkanı güçlü, zor ve akıllı bir adam, o benim arkadaşım” Rahip Brunson meselesinin yakın zamanda çözüldüğünü hatırlatan Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir iletişimleri olduğunu belirten ABD Başkanı, “Bildiğiniz üzere Rahip Brunson geri verildi.
Türkiye’ye bu konuda minnettarız. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanıyla da çok iyi anlaşıyoruz. O benim arkadaşım. O güçlü, zor ve akıllı bir adam ve benim arkadaşım. Türkiye için yapabileceğimiz şeyleri her zaman arıyoruz. Ama bu noktada böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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