ABD "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları - Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alandan detaylar - Geçit töreninden detaylar - Katılımcılardan detaylarABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamalarıWASHINGTON (AA) - ABD’nin başkenti Washington’da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine binlerce kişi katıldı.
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