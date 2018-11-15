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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Abbas 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı - RAMALLAH

Abbas 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı - RAMALLAH



: - Ramallah 'taki FKÖ toplantısına gelinmesi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın belgeleri imzalamasıAbbas 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı - Abbas, katılım belgelerini Ramallah 'taki FKÖ toplantısında imzaladı - Filistinli lider toplantıda ayrıca Filistin uzlaşı anlaşmasının uygulamaya konulması çağrısında bulunduRAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas'ın, Ramallah 'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) toplantısında katılım belgelerini imzaladığı uluslararası kurum ve sözleşmeler şu şekilde:Evrensel Posta Birliği, Kadınların Uyrukluğu Konusunda Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolü, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokolü, Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınmasının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi, Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi, Halihazırda İşgal Altındaki Ülke ve Bölgelerle İlgili Protokolü, BM Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme, Emtia için Ortak Fon Kurma Sözleşmesi ve Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme. - Abbas'tan Filistin uzlaşı anlaşmasının uygulamaya konulması çağrısıÖte yandan Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin uzlaşı anlaşmasının, "güvenli ve dikkatli bir şekilde" uygulamaya konulması çağrısında bulundu.Halkın iradesine dayanacak ve ulusal birliği sağlama konusunda güvence verecek şekilde Kahire anlaşmasını dikkatli ve güvenli bir şekilde uygulama ve ayrılığı bitirme zamanı olduğunu ifade eden Abbas, Hamas'tan anlaşmayı uygulamasını beklediklerini, tam olarak tatbik etmeleri durumunda kendilerinin de hazır olduğunu belirtti.
İsrail ile ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ülkelere teşekkür eden Abbas, "Hedefimiz, halkımızı katliamlardan korumak." dedi.
Gazze'de yaşanan son gerginliğin ardından Mısır'ın ara buluculuğunda salı akşamı Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.

Toplantı Uluslararası İsrail İşgal Katliam 

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