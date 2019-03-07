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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Abant'ta çiğdemler çiçek açtı - BOLU

Abant'ta çiğdemler çiçek açtı - BOLU

- Abant'tan detaylar - Çiğdemlerden detaylar - Tatilciler ile röportajAbant'ta çiğdemler çiçek açtı - Karların erimesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı'na çiğdemler çiçek açtıBOLU (AA) - Karların erimesiyle birlikte doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'da çiğdemler bahara merhaba dedi.
Havaların ısınmaya başlaması ve sağanakları etkili olmasıyla birlikte tabiat parkı ve çevresinde bulunan Örencik, Samat, Sarıyer, Cepni ve Alpagut yaylarında sarı, mor ve pembe çiğdemler çiçek açtı.Çiğdemlerin açmasıyla birlikte Abant ve yaylaları bir başka güzelliğe büründü.Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, Abant'ın büyüleyen güzelliğini fotoğraflayarak, göl ve yaylalarda yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı.Bursa Nilüfer ilçesinde gelen Metin ve Perran Sırt çifti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliği karşısında hayran kaldıklarını, tabiat parkına doğa ve dinlenmek için geldiklerini söyledi.

Fayton Piknik Alanları Muhabir 

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