Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger sema gösterisi izledi - KONYA

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger sema gösterisi izledi - KONYA

- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in salonda oturması - Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisini sunmasıKONYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Konya 'da sema gösterisi izledi.Berger, CityAir Projesi'nin tanıtım toplantısı için geldiği Konya 'da, Mevlana Müzesi ve İnce Minareli Medrese'yi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.Berger, daha sonra İrfan Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisini izledi.Berger, gösterinin ardından geleneksel Konya mutfağına ait yemekleri tattı.

Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı