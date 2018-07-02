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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AB Komisyonu Üyesi Hahn Sırbistan'da - BELGRAD

AB Komisyonu Üyesi Hahn Sırbistan'da - BELGRAD



: - Basın toplantısı detayları - AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn'ın açıklaması - Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklaması - Johannes Hahn ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic görüşme detayları"AB yolunda Sırbistan'ın tek sorunu Kosova değil" - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Sırbistan'ın Kosova ile sorun yaşadığını biliyoruz ancak bu Sırbistan'ın AB üyeliği yolundaki tek sorun değil"BELGRAD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova meselesinin Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolundaki tek sorun olmadığını ifade etti.
Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.Johannes Hahn, cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Kosova arasında diyalog süreci hakkında yorum yapmak istemediğini belirterek, "Sırbistan'ın Kosova ile sorun yaşadığını biliyoruz ancak bu Sırbistan'ın AB üyeliği yolundaki tek sorun değil." dedi.
Temasları kapsamında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 41 milyon avroluk Sırbistan Eylem Planının imzalandığı törene de katılan Hahn, bu yardımın Sırbistan'ın yargı sistemindeki reformlarda kullanılacağını ifade etti.
Hahn, hukukun üstünlüğü olgusunun hem AB üyelik süreci hem de yeni yatırımcılar için son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu, insan hayatını etkileyen bir olgu. Yapılan bu mali yardım, Sırbistan'ın AB üyelik sürecine destek verdiğimizin göstergesidir." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova ile ilişkilerine "barışçıl bir şekilde" devam edeceklerini söyleyerek, "Kosova'da yaşayan Sırp - Arnavut ayırt etmeksizin her vatandaşın hakkını korumak için gerekirse günde üç kez konuşacağız. Bizlerin görevi uzlaşmak. 10 yıl mücadele vermek ve konuşmak, bir saat savaşmaktan çok daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.Sırbistan'ın AB'de kendine yer bulacağına inandığını vurgulayan Vucic, Sırbistan ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin her yıl arttığına işaret etti.Hahn, Belgrad 'daki temasları kapsamında ayrıca Başbakan Ana Brnabic ile görüştü.

Yargı Sistemi Cumhurbaşkanlığı Basın Toplantısı Toplantı Yatırımcı 

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